Летний музейный практикум для подростков пройдет в Казани

С 15 по 26 июля в Казани пройдет бесплатный летний музейный практикум для подростков старше 12 лет, интересующихся историей и ее изучением.

В течение 10 дней участники посетят городские музеи и парки, познакомятся с фондами Национального музея РТ, заглянут за кулисы театра имени Камала. Для подростков организуют встречи со сценографом и журналистом, мастер-классы по актерскому и ораторскому мастерству.

В рамках практикума участники также смогут создать свои собственные музеи, основанные на личных историях.

Чтобы стать участником, необходимо до 18:00 11 июля записать видео длительностью до двух минут, в котором рассказать о себе, своей семье и ожиданиях от практикума.