Летний музейный практикум для подростков пройдет в Казани

news_top_970_100
Город
8 июля 2024  16:47
Автор:
Эндже Гарафиева

С 15 по 26 июля в Казани пройдет бесплатный летний музейный практикум для подростков старше 12 лет, интересующихся историей и ее изучением.

В течение 10 дней участники посетят городские музеи и парки, познакомятся с фондами Национального музея РТ, заглянут за кулисы театра имени Камала. Для подростков организуют встречи со сценографом и журналистом, мастер-классы по актерскому и ораторскому мастерству.

В рамках практикума участники также смогут создать свои собственные музеи, основанные на личных историях.

Чтобы стать участником, необходимо до 18:00 11 июля записать видео длительностью до двух минут, в котором рассказать о себе, своей семье и ожиданиях от практикума.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Прокуратура выявила нарушения на городских пляжах в Набережных Челнах
Летний музейный практикум для подростков пройдет в Казани
Движение на улице Большая Красная ограничат из-за ремонта вентиляционной шахты
Минэкологии РТ: превышения вредных веществ в Челнах не выявлено
В Татарстане задержаны подозреваемые в похищении человека и вымогательстве
Троллейбусы №1 и №3 переводят на бескондукторную оплату
Вин, Амир и Айседора: в Казани родились 372 малыша
В Татарстане создадут 3D-модель Казани