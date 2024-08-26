Лето прощается жарой: в Татарстане прогнозируют аномальное тепло на финал августа

Последние дни лета в Татарстане обещают быть жаркими, сообщает Гидрометцентр республики. Солнечный антициклон принес в регион очень теплую и сухую воздушную массу, температуры превысят норму на 4-6 градусов.

В ближайшие два дня, 27 и 28 августа, ночные температуры будут колебаться от +9 до +15 градусов, а днем воздух прогреется до +23 +29 градусов.

Даже в четверг, 29 августа, несмотря на приближение атмосферного фронта, существенных осадков не ожидается. Ночью температура опустится до +10…+15 градусов, а днем поднимется до +23…+28 градусов.

В пятницу, 30 августа, вероятность осадков небольшая. Ночью воздух остынет до +9…+14 градусов, а днем прогнозируется +21…+26 градусов.

По предварительным прогнозам, в выходные, 31 августа и 1 сентября, осадки маловероятны, а дневные температуры останутся в пределах +20…+25 градусов.

Однако такая аномальная жара и отсутствие осадков создают высокую пожарную опасность в лесах. Специалисты Гидрометцентра призывают жителей республики быть осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности. Особенно в лесах, которые подверженны риску возникновения пожара.