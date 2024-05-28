Летом 2024 года в Татарстане откроют 56 пляжей

Летом 2024 года в Татарстане начнут работу 56 пляжей, сообщил главный госинспектор Татарстана по маломерным судам Юрий Венедиктов на пресс-конференции. Из этих пляжей 46 являются муниципальными, 7 находятся на территориях баз отдыха или ведомств, 1 пляж расположен в санатории, и 2 — в детских оздоровительных лагерях.

Венедиктов также сообщил, что муниципалитеты уведомлены о подготовке еще двух пляжей: муниципального пляжа «Локомотив» в Казани и пляжа на базе отдыха «Икар» в Лаишевском районе. В Зеленодольском районе продолжается реконструкция пляжа «Атлашкино». Ежегодно районы получают средства на создание новых пляжей, и бюджеты на эти цели постоянно увеличиваются.

Ранее мы писали, что в Казани обновили список пляжей и зон отдыха на 2024 год.