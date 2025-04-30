Лидеры стран присоединятся к празднованию Дня Победы в России

В ходе празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне рядом с Президентом России Владимиром Путиным будут присутствовать главы государств и правительств различных стран. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на марафоне «Знание. Первые» в Музее Победы, передает NEWS.ru.

По его словам, участие иностранных лидеров подчеркивает международное признание значимости этой даты и солидарность с Россией в сохранении исторической памяти.

2025 год объявлен в стране Годом защитника Отечества. Накануне праздника Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил награды ветеранам, отметив их неоценимый вклад в становление современной России.