«Лигу Форум» запустили в Татарстане в обновленном формате

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Республика
16 февраля 2024  09:25
Автор:
Эндже Гарафиева

Впервые студенческий образовательный форум проходит зимой. В этом году он стартовал на базе Унивеситета Иннополис. Участниками первой смены стали 370 студентов, прибывших из других регионов России и Татарстана. Они прошли отбор из 4,7 тысяч заявок.

Организаторы надеются, что форум поможет молодым людям самореализоваться в республике и остаться в Татартане после окончания университета.

В этом году «Лиге Форум» 10 лет. Он проводится при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. В рамках мероприятия состоятся творческие и спортивные мастер-классы, кибертурнир, турнир по настольному футболу, формат «Импровизации», зона свободных активностей, работа площадки «ЛигаШоп» со студенческим мерчем и выступление хедлайнеров от фестиваля «Станция Мир».

 Фото: «Лига форум»

 

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