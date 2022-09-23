Татарстан взял Лисичанск в ЛНР под свое шефство

Лисичанск, один из городов Луганской народной республики, стал подшефным для Татарстана. Об этом сообщил Президент Татарстана на заседании Госсовета РТ. Теперь республика по поручению Президента России будет курировать этот город.

«Мы закреплены как республика. Мы будем выезжать и в том числе как депутаты будем оказывать поддержку», – отметил президент РТ Рустам Минниханов.

В данный момент на территории города находится Евгений Варакин. Его кандидатуру согласовали на должность заместителя Премьер-министра РТ, который будет отвечать за деловые связи с российскими регионами. Варакин с марта 2021 года руководил префектурой «Старый город». Сейчас, как заявил Рустам Минниханов, Варакин находится на территории Лисичанска, поэтому согласование его кандидатуры в Госсовете провели без него.

«Он выполняет задачи, которые предстоит там выполнять на этой территории [в Лисичанске]. Работники здравоохранения отработали там, строители готовятся. Нам нужен человек компетентный и опытный, чтобы решать вопросы на территории, которая нам определена», – сказал Президент РТ Рустам Минниханов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что из России впервые экстрадировали в Луганскую народную республику обвиняемого в умышленном причинение тяжкого вреда. Мужчину задержали в мае в Татарстане, затем надзорное ведомство ЛНР направило в Россию ходатайство о его выдаче.