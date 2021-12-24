Лишился приставки «про»: что из себя представляет временный ректор КФУ Дмитрий Таюрский

Вчера стало известно, что временно исполняющим обязанности ректора КФУ назначен Дмитрий Таюрский. Это решение принял министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков.

Прошлым ректор ведущего ВУЗа города был Ильшат Гафуров. Его отстранили от работы из-за ареста по подозрению в заказном убийстве елабужского депутата Айдара Исрафилова в 1999 году. Сейчас Гафуров находится в московском СИЗО под следствием, а университетом руководит Таюрский.

Интересные факты из биографии нового «короля студентов» — читайте в материале «Казанских ведомостей».

Ученью — свет, а неученью — тьма

Отец Дмитрия Таюрского Альберт Георгиевич – ученый-физик. Мать Галина Васильевна тоже занималась наукой, специализировалась на радиофизике. Оба родителя — доценты Казанского университета, преподавали в университете.

Сын пошел по их стопам: закончил КФУ по специальности «теоретическая физика». В 1989 году получил ученую степень кандидата наук, через 14 лет стал профессором.

Как проректор в КФУ Таюрский руководил политикой вуза в сфере науки, организовывал работу ученого совета.

Таюрский строго выражается о современной молодежи, называя их не заинтересованными в обучении. «Нашим детям не хватает качества, которое очень хорошо выражено английским словом curiosity — я бы перевел это не просто как «любопытство», а, если хотите, как «наукозаинтересованность», — рассказывал СМИ Таюрский в сентябре этого года.

Японцы, китайцы и научное паломничество — что делал в 90-е новый ректор

Дмитрий Таюрский тепло относится к зарубежной культуре, особенно к Японии. В 90-е, когда некоторые его коллеги состояли в близких отношениях с лидерами группировок, Дмитрий изучал заграничные системы образования.

В 1996 году его пригласили в Байройтский университет в Германии, считающимйся одним из самых лучших молодых учебных заведений мира. Там Таюрский вел научную деятельность в сфере физики.

В 1997-1998 ученый знакомился с японской культурой. Работал лектором в университете Канадзавы , традиционно входящем в топ 5% лучших вузов мира. Сейчас этот университет — партнер КФУ. Казанские студенты ездят туда на стажировки и обмен опытом.

В период 90-х-2000-х Таюрский выучил японский язык и даже выступал в Токийском университете.

Окажите содействие!

Большинство из студентов КФУ о новом ректоре говорят так: «Мы о нем ничего не знаем. Что-то у себя работал вроде. Не особо обсуждаем его в группе».

Некоторые из учащихся выражают более радикальное мнение: «Он начальник по учебной работе, а учеба у нас так себе — лично я вот не чувствую полезности знаний. Поэтому не считаю, что он справляется».

Первым шагом Таюрского, одновременно и как заместителя председателя ученого совета, стало обращение к властям России и Татарстана. Он просил их «оказать содействие в объективном рассмотрении сложившейся ситуации».

О том, что будет дальше и какие результаты будут у КФУ на международной арене, — покажет время. Отвечать на вопросы журналиста «КВ» о планах на ближайшее время Дмитрий Таюрский отказался, сказав: «Нет, нет, комментарии точно не даю».

О подробностях и причинах задержания Ильшата Гафурова вы можете прочитать в нашем материале.