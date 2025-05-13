Листая подшивку газет победоносного мая 45-го

Первомайский предпраздничный салют

Уже со второй половины апреля, когда наши войска вышли к Берлину, стало понятно: победа - дело ближайшего будущего.

Первомайский номер главной республиканской газеты «Красная Татария» практически целиком посвящен тому, как реагировали в мире на приближавшуюся победу Советского Союза. В номере от 1 мая 1945 года опубликован приказ Верховного главнокомандующего №20 от 1 мая 1945 года за подписью И.В.Сталина. «В этом году народы нашей Родины встречают день Первого Мая в обстановке победоносного завершения Великой Отечественной войны. Ушли в прошлое и не вернутся больше тяжелые времена, когда Красная армия отбивалась от вражеских войск под Москвой и Ленинградом, под Грозном и Сталинградом. Ныне наши победоносные войска громят вооруженные силы противника в центре Германии, далеко за Берлином, на реке Эльбе. За короткий срок освобождены Польша, Венгрия, большая часть Чехословакии, значительная часть Австрии, столица Австрии Вена. …В честь исторических побед Красной армии на фронте и великих успехов рабочих, колхозников и интеллигенции в тылу, в ознаменование Международного праздника трудящихся приказываю: сегодня, 1 мая, произвести салют в столицах союзных республик: Москве, Киеве, Минске, Баку, Тбилиси, Ереване, Ашхабаде, Ташкенте, Сталинабаде, Алма-Ате, Фрунзе, Петрозаводске, Кишиневе, Вильнюсе, Риге, Таллине, а также в городах-героях: Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Одессе - 20 артиллерийскими залпами...»

Спортивная эстафета, театральные премьеры, вести с посевной

На всех предприятиях и в учреждениях республики, вузах прошли торжественные собрания. Также на 2 мая планировалось проведение праздничной эстафеты, старт и финиш которой был намечен на площади Свободы.

В Государственном музее Татарии работала выставка «Слава русского оружия».

Вести с посевной не могли не радовать. Заинск сообщал: «Выполняют нормы по пахоте плугари колхоза «Ильшат». Этот колхоз в прошлом году первым в районе завершил сев».

Репертуар театров и кинотеатров состоял из спектаклей и фильмов патриотической тематики. На сцене Татарского государственного академического театра им. Г.Камала показывали постановку «Ялкын», Татгосфилармония (в Доме Красной армии) 2 и 4 мая - премьеру «Раскинулось море широко...», в кинотеатре «Пионер», находившемся в казанском Пассаже, демонстрировали фильм «Антоша Рыбкин», а в кинотеатре «Красная Звезда» - «Поединок».

«Работать еще лучше, еще напряженней!»

«Красная Татария» от 4 мая 1945 года доносит до нас атмосферу настоящего счастья! Стало известно, что 30 апреля 1945 года над Рейхстагом было водружено Знамя Победы. Заголовки статей 4 мая 1945 года: «Дни народного ликования. Трудящиеся Татарии горячо приветствуют славных советских воинов, водрузивших Знамя Победы над Берлином».

На митинге на фабрике им. Куйбышева один из рабочих, получивших боевые ранения на фронте, говорил: «Радостно осознавать, что и кровью своей, и трудом своим я помогал приблизить час этой Великой Победы. Еще лучше, еще напряженней буду работать, чтобы помочь фронтовикам быстрей добить фашистскую гадину».

На страницах «Красной Татарии» от 5 мая 1945 года появилась информация о выпуске четвертого Государственного военного займа и реакции жителей республики на это. На заводе им. Горбунова состоялся митинг об организации подписки на заем: «Особенно успешно размещаются облигации в цехе т. Марьянского. В течение 20 - 30 минут сумма подписки составила здесь 104,5% среднемесячного заработка. Электрик Мигунов подписался на 1900 рублей, слесарь Загуменный - на 1600 рублей (для сравнения: один номер газеты стоил 20 копеек).

«Открывайте, Победа!»

И вот наступило 9 мая! Это была среда. Люди ликовали. Выпуск «Красной Татарии» открывался огромным заголовком: «Да здравствует наша Победа!» И чуть меньше подзаголовок: «Сегодня день Победы, день торжества нашего правого дела».

В газете опубликован акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил, указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года об объявлении 9 мая праздником Победы. «...установить, что 9 мая является днем народного торжества - праздником Победы. 9 мая считать нерабочим днем».

Честные искренние слова обычных жителей также можно найти на страницах газеты от 9 мая 1945 года. Инженер М.Корнеев говорил о военном времени: «Это были тяжелые и горькие дни. В дождь и слякоть Казань принимала эвакуированные предприятия. У железнодорожных веток, на разъездах, в тупиках разгружалось оборудование. Мы пришли в необжитые корпуса, но через пять-шесть дней сумели установить и ввести в строй станки для выпуска боевой продукции...»

А.Малышев - бригадир фронтовой бригады одного из заводов, рассказал, что выполняют норму на 200 - 250%. И несмотря на победу, трудовой энтузиазм не только не уменьшился, но и возрос: «Хочется быть в первых рядах великой гвардии труда».

Новость о победе пришла в 2 часа ночи. Соседи стучались друг к другу: «Открывайте, победа!» В Казани люди собрались на центральной площади Свободы. «Весь город стал семьей, радостной и ликующей», - писалось в одной из заметок. Неоднократно заслушивались радиопередачи, извещавшие об этом великом дне. Около телеграфа собралась толпа: все торопились поздравить своих знакомых в других городах. «Начинается день торжества. С победой, товарищи!».

Людмила КУЗНЕЦОВА,

заместитель директора ГБУ

«Государственный архив РТ»,

кандидат исторических наук