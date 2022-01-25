 Лоренцо и Джон Брауны стали игроками недели в Единой лиге ВТБ
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Лоренцо и Джон Брауны стали игроками недели в Единой лиге ВТБ

В символическую еще вошли: Алексей Швед, Джордан Микки и Билли Бэрон.

Спорт
25 января 2022  13:58
Автор:
Артур Казанцев

Игроки УНИКСа Лоренцо Браун и Джон Браун стали игроками неделе в Единой лиге ВТБ. Об этом сообщается на сайте лиги. 

Компанию им составили: Алексей Швед из ЦСКА и два игрока питерского «Зенита» Джордан Микки и Билли Бэрон. 

Баскетболистов казанской команды включили в символическую пятёрку за победу над польской «Зелена Гурой», когда казанцы по ходу матча проигрывали минус 19 очков. 

Игру удалось перевернуть лишь в четвёртой четверти как раз усилиями Джона Брауна. Он набрал 20 очков, собрал 9 подборов и отдал 5 передач. 

Матч закончился со счетом 80:85. 

Следующую игру УНИКС проведёт сегодня в Евролиге против мадридского «Реала». Подробнее о подготовке к матчу читайте в нашем материале.

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Лоренцо и Джон Брауны стали игроками недели в Единой лиге ВТБ
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