Твоя формула любви. В судьбу не верю!

Когда мне было около 10 лет, мой мир рухнул. Я тогда училась во вторую смену: днем делала уроки, потом шла в школу, вечером возвращалась. В тот вечер открыла дверь в квартиру, удивилась тишине. Свет горел только на кухне. Там я и застала заплаканную маму со смятым клочком бумаги в руках. Это было письмо от папы, его последние слова нам. Он писал, как любит нас, но больше не может жить с нами, с этим обществом, в этом городе. Я помню, как у меня дрожали пальцы и губы, но слез не было. Потому что меня трясло не от душевной боли, а от ненависти.

Для меня осталось загадкой, зачем надо было делать все именно так. Можно же было расстаться по-человечески и созваниваться, видеться по праздникам. В конце концов интересоваться жизнью дочери. До этого у меня даже не возникала мысль, что папа меня не любит.

Кстати, слезы мамы насчет отца я видела лишь в тот вечер. Уже на следующий день жизнь пошла дальше. Я знала, что маме тяжело, понимала, она любит отца. Но с того дня мы не упоминали его в наших разговорах. А так как родители не были расписаны, никаких проблем с документами или квартирой у нас не возникло.

Конечно, с годами отношение к ситуации менялось. Я взрослела, вспоминала отца, анализировала его поведение. Ведь не за день же он все это решил? Но я так и не смогла спросить у мамы о том, почему все так произошло. Считала это эгоистичным любопытством. Что дали бы мне эти разговоры? А маме я причинила бы очередные страдания…

Так мы и жили вдвоем. Было тяжело, порой не находили с ней общий язык. Но моя мама — самая сильная женщина из всех, кого я знаю.

Спустя годы мой мир рухнул еще раз. По крайней мере я так ощущала. Муж предложил развестись. Спасибо, что хотя бы сказал в лицо, а не написал на клочке бумаги. Мы поговорили, он рассказал, что встретил другую, меня и дочь ни в коем случае не бросит, будет помогать. Легче от всего этого не стало, но исправить уже ничего было нельзя. А я ведь его любила! И мне до сих пор сложно описать ту боль, что испытала. Да, я не единственная женщина, которую бросил муж. Но боль эта только моя.

От безумия меня спасла дочь. Ей тогда было чуть меньше, чем мне, когда нас бросил отец. Но моя девочка так же стойко все это переносила. А поняла она все сразу: и что мир изменился, и что маме больно, и что все теперь будет иначе. Наверное, она сильнее меня. И наверняка из нее вырастет сильная женщина. Мне бы этого хотелось.

В итоге в моей жизни было двое мужчин, которые разрушили мой мир. Они предали меня, нашу семью, выбрали что-то другое. Могу ли я их осуждать? Конечно, могу. Но я стараюсь этого не делать. Смысла в этом нет, а жить дальше надо. А еще в моей жизни есть две женщины, которые этот мир помогли отстроить заново: моя мама, которая меня воспитала и подала пример, как надо преодолевать трудности, и моя дочь, из-за которой я поняла, что выдержу все.

Я не верю в судьбу, не считаю, что у моей дочери тоже будет такая ситуация. Но знаю точно, даже если такое случится, она найдет в себе силы жить дальше и быть счастливой.

Альфия