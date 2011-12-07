Твоя формула любви. Как в кино

Вас когда-нибудь спасали как в кино? Враги обступают со всех сторон, круг все сужается. Еще мгновение — и жизнь будет прервана. Кровь стынет в жилах, вы хотите вскрикнуть, но звуки застывают комом в горле… Вы готовы защищаться до последнего, но понимаете, что силы не равны. Потом яркая вспышка, ваш спаситель врывается в самую гущу! И одним своим видом разгоняет злодеев.

Но начнем с самого начала. Было это много лет назад, моя семья переехала в Казань из другого города. Произошло это в середине учебного года, времени подбирать школу не было, меня отправили в ближайшую к дому. А жили мы на окраине города, район этот когда-то имел не лучшую репутацию. Но это выяснилось позже, меня потом перевели в другую школу. Но несколько месяцев до конца учебного года я учился там, куда определили.

Проблемы начались сразу. Я не понравился двум «очень важным» людям. Классной руководительнице, возможно, потому, что задавал вопросы, которые ей не нравились. А еще меня не принял лидер класса — отличник, красавчик, гордость и надежда всей школы. Я даже не помню, с чего конфликт начался. Я не смеялся над его шутками, не признавал его авторитет. Обычные подростковые конфликты.

Если бы они длились на протяжении нескольких лет, проблемы бы не было, все решилось бы само собой. У нас же неприязнь нарастала очень быстро. От холодного равнодушия до открытой вражды прошло буквально недели две. Но когда мы первый раз сцепились в коридоре, к директору пошел я один. Классная руководительница решила, что виноват в конфликте только я. Итог: пара недель — и за мной уже закрепилась репутация хулигана, человека ненадежного, первого нарушителя дисциплины.

Прошла еще неделя. Меня сторонились, обо мне рассказывали небылицы, к концу недели несколько парней решили поговорить со мной серьезно. Тогда это казалось вызовом, проверкой самого себя на прочность. Мне предложили диалог, предложение я принял. Вечером я пришел к назначенному месту. Их было четверо: вышеупомянутая гордость школы вместе с тремя друзьями. Один из них учился на два класса старше и был на голову выше меня и шире в плечах.

Возможно, я не совсем правильно понял, какой планировался диалог. Мне высказали все претензии, рассказали, что именно я делаю не так. Ну, а дальше как в кино — они подходили все ближе, их намерения были вполне очевидные. Странно, что я до встречи не продумал этот вариант. Был уверен, что обойдемся выяснением отношений на словах.

А теперь казалось, что драки не избежать. И тут неожиданно подоспела помощь. Это была моя спасительница, скорее, спасители, ведь их было двое: девушка и ее собака. Она возникла из ниоткуда и встала между мной и группой парней. Девушка училась в моем классе, но я ни разу с ней не разговаривал. А тут она орет на парней, собака лает и тянет поводок, страх да и только. Парни растерялись. Впрочем, мне тоже досталось. На меня орали наравне со всеми. Нам ничего не оставалось, как пожать руки и прекратить вражду.

Это была моя первая любовь. И с той девушкой связаны самые нежные и теплые воспоминания о юности. Увы, со временем наши пути разошлись. Я даже не знаю, где она сейчас. Но я точно уверен, что ее муж — самый счастливый мужчина на свете.

Илья