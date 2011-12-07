Твоя формула любви. Однажды осенью

Поезд набирал ход, очень кстати в купе я оказалась одна. Никого не хотелось видеть. Надо было разобраться с чувствами, успокоиться. Еще два дня назад все казалось ясным как белый день: я люблю Олега, он любит меня, впереди только счастье. Конечно, у нас будут дети! Двое, трое…

Ничего не предвещало резких изменений в жизни. В пятницу утром мы, как всегда обменявшись поцелуями, разошлись по своим делам. Я - на работу, Олег в тот день взял отгул: собрался навестить мать. Вот уже год мы вместе. Нельзя сказать, что ждала с нетерпением, но все же я была готова принять наконец предложение от любимого человека.

Ближе к обеду позвонила Галка. Взволнованным голосом предложила встретиться. Понятно: что-то у нее случилось. Договорились встретиться во время обеденного перерыва в кафе.

У Галки, как всегда, оказалось много новостей, которые были сосредоточены на ее личной жизни. С Эдиком она рассталась, зато появился Игорь. Конечно, мы рассмотрели все фотографии. От меня требовалось немного - одобрение нового кавалера. Что я, допивая чай, с удовольствием сделала. Пора было возвращаться на работу.

Выходя из кафе под щебет подруги, я подумала, что у меня таких потрясений, к счастью, нет. Все у нас с Олегом хорошо, а будет еще лучше.

И тут мимо нас проехала знакомая машина. За рулем Олег, а рядом какая-то женщина. Лица ее я не разглядела - его почти целиком закрывал роскошный букет. Вот тебе раз! Мне таких букетов он не дарил никогда. От обиды закружилась голова.

Галка все поняла, притихла, смотрела на меня испуганно. Я, не попрощавшись, вошла в офис. Дальнейшее происходило как в плохом сне. Быстро написала заявление на отпуск, благо у меня еще оставалась неделя. Быстро закончила дела. Бегом на остановку и домой: главное - не встретиться с Олегом. Уже выходя из квартиры с дорожной сумкой, столкнулась на лестничной площадке с соседкой. Пришлось объяснить, что еду к родителям.

Город детства встретил порывистым осенним ветром. За время в пути я немного успокоилась. А что, собственно, произошло? Мой любимый мужчина не поехал к матери, а встретился с какой-то женщиной. Что между ними? Ладно, разберемся, когда вернусь. А пока надо было взять себя в руки, придумать для родителей причину моего столь неожиданного визита.

Маршрутки у вокзала долго не было, я успела замерзнуть. Зато окончательно успокоилась. Я приехала к родителям в родной город - что может быть прекраснее?

На тихой улочке, где мне знаком каждый уголок, вышла из маршрутки. Окошки родительского дома уютно светились в осенней темноте. А около калитки меня ждал… Олег! Он бросился ко мне, обнял. Я заплакала, засыпала его упреками.

Все оказалось так просто. Олег, возвращаясь от матери, встретил свою первую учительницу, решил подвезти. У Анны Ивановны был день рождения, поэтому она шла из школы с букетом. От соседки Олег узнал, что я отправилась к родителям. Пока ехала к ним на междугороднем автобусе, Олег долетел туда на машине за три часа.

Выходные мы провели у родителей. Это были счастливые дни для всех нас. Перед отъездом Олег сделал мне предложение, попросив моей руки у родителей. Теперь впереди - только счастье!

Анна