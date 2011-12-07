Твоя формула любви. Школьный друг

В детстве мне разрешалось многое. Во всяком случае больше, чем моим сверстникам. Например, когда я приносила домой грязного, оглушительно мяукающего котенка, мама принимала найденыша без раздумья. Мы его мыли, кормили, отогревали, пристраивали или оставляли себе. А уж сколько выпавших из гнезда птенцов мы вырастили — не сосчитать.

Вот почему я, ни минуты не сомневаясь, привела однажды к нам домой Мишку, моего соседа по парте. В моих глазах он был таким же неприкаянным беспризорником, как котята и щенки, которые в разное время побывали в нашем доме.

За одной партой мы оказались в первый школьный день. И я быстро поняла, что мой сосед отличается от других ребят. Форма на вырост, не всегда чистая рубашка. Был он маленьким и каким-то диковатым, вроде бездомного котенка. Не всегда делал домашние уроки. А уж поделки, которые мы вместе с родителями мастерили вечерами, Миша никогда не приносил. Как-то на перемене я поделилась с соседом бутербродом с сыром и поняла, что мальчик голодный. Тогда я стала брать двойную порцию. Миша сначала отказывался, стеснялся, потом привык к угощению. И мы с ним весело проводили перемены. А вот учеба давалась моему соседу с трудом. Это потом я узнала, что родители его пьющие, что дома не всегда накормят. Одним словом, мальчик рос в трудных условиях.

И вот однажды я зазвала Мишу к себе. Мама была на работе, но я, как и подобает маленькой хозяйке, накормила гостя. Мы немного поиграли, потом сели за уроки. Я помогала Мише, и вдвоем мы быстро все сделали. Потом мы убрались в квартире, гость вынес мусор. Мама, вернувшись вечером, застала нас за чтением сказок. А потом мы вместе проводили Мишу домой.

Постепенно мама привыкла к тому, что вечером у нас гостил мой друг. Стала принимать его как члена нашей маленькой семьи, оставляла на обед двойную порцию, вечером спрашивала, как прошел день, все ли понятно на уроках.

Миша заметно подтянулся в учебе. То же самое можно было сказать и обо мне. Ведь, объясняя ему трудную задачу, я и сама лучше усваивала материал.

А потом произошло то, к чему семейство Миши шло все годы: пьющих родителей лишили родительских прав, мальчика забрала живущая в другом городе бабушка. Детская дружба постепенно стала забываться. А до переписки мы тогда еще не доросли.

После школы я поступила в институт. Конечно, в педагогический — видимо, в роль учителя я начала вживаться еще в первом классе, когда помогала соседу по парте решать задачи. Потом ко мне не раз прикрепляли отстающих учеников, которых я вытягивала до четверок и даже пятерок.

Однажды вечером раздался звонок в дверь. На пороге стоял бравый солдат. Миша! От неожиданности я стояла, не зная, что сказать. Он и не он. Тот Миша был маленький, едва доставал мне до плеча. А этот — высокий, взрослый, но это был он, мой старый школьный друг.

Нам было что вспомнить. Миша рассказал о своей жизни, службе. Он вернулся в Казань, перед ним открывалась новая жизнь. Миша, как когда-то, стал у нас частым гостем.

К нам вернулась наша дружба. А потом пришла и любовь. Вот уже несколько лет мы женаты. Я стараюсь быть хорошей хозяйкой. Но любимая еда мужа — бутерброды с сыром.

Люция