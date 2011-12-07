Твоя формула любви. Сложный разговор

Моя мама — идеальная мама, бабушка, теща. В нашей семье все ее любят. Мои дети просто обожают. Стоит сказать им, что в выходные едем к бабушке, они радостно прыгают от счастья. Мой супруг ее тоже любит, ценит и уважает. Бывали случаи, когда в сложной ситуации он шел за советом не к своей, а к моей маме.

Так было и когда мы выбирали квартиру. Я хотела одно, муж другое, а моя мама и свекровь советовали свои варианты. Моя мама смогла убедить мужа, что именно ее вариант самый правильный, в итоге я сдалась. Квартира правда хороша, каких-то претензий у меня нет. Рядом садик, школа, магазины.

Но мой супруг не знает, как моя мама всеми силами пыталась отговорить меня от брака с ним. И там были не варианты: «Доченька, подумай получше». Там были скандалы и угрозы. Ей не нравилась его семья — простые деревенские жители, не нравился он — учится на ветеринара, все время шутит. Говорила, выйдешь замуж за него, увезет в деревню, будешь всю жизнь в хлеву со скотиной возиться, а он гулять. Ей хотелось другой судьбы для дочери. В итоге она на нашей свадьбе сидела мрачнее тучи.

Мы сразу сняли отдельное жилье. И вот год вместе прожили, два, три. Не развелись через полгода, как нам предрекали. Потом появились дети. Мама приходила к внукам, и постепенно ее поведение менялось. И муж у меня вроде неплохой, в ветеринарной клинике работает. И я, оказывается, разбираюсь в людях. Да и хозяйка хорошая.

Я думала, смогу забыть те обидные слова. Мало ли что тогда было, может, просто ревность. Но воспоминания не дают мне покоя. И я все чаще думаю, что надо с мамой поговорить.

Однажды на даче я попыталась начать разговор. А что мама? Она сказала, что я преувеличиваю. Да, у нее были опасения, но никаких угроз и обидных слов она не помнит. Разговор окончился ничем. Мама обиделась, что я ее обвиняю и вообще все выдумываю, я обиделась, что разговор не пошел.

Ничего не поменялось, жизнь шла дальше. Только дети удивлялись, что чаще стали ездить к бабушке без меня. Не хотелось мне как-то. Ехать-то недалеко, три остановки на трамвае, но, с другой стороны, и сами доехать могут, не маленькие уже. Муж, кстати, проблемы не замечал.

На второй разговор мама решилась сама. Она рассказала то, что не хотела мне говорить всю жизнь. Папу я помнила плохо, когда он умер, я была совсем маленькой. Воспоминаний было мало, о нем я больше знала со слов мамы. Она рассказывала о нем при мне своим подружкам. Получалось с ее слов, что папа мой был гулякой, безответственным и несерьезным человеком, который испортил ей жизнь. Зная характер мамы, думаю, что многое в тех рассказах было сильно преувеличено.

В том разговоре мама призналась — она боялась, что я повторю ее судьбу. Но уже через год поняла, что мой муж совсем не такой, как мой отец. Зять хороший, а внуки просто прекрасные. Просто она не думала, что я все это время переживаю. А я не знала, что мама переживала всю жизнь.

Сейчас и я, и мама жалеем лишь об одном: что не поговорили обо всем раньше. Нервы целее были бы.

Маргарита