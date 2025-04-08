Лучшая группа задержания Росгвардии Татарстана определена в Казани

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Город
8 апреля 2025  15:08

В Казани состоялся ежегодный конкурс профмастерства среди групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии Татарстана. Соревнования, посвященные памяти ветерана ВОВ Гали Давлеева, прошли на базе Спортивного Центра ФСО «Динамо».

Открыли мероприятие заместители начальника ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан» Марат Салахиев и Наиль Мухаметшин, пожелав участникам успехов и заслуженной победы.

28 команд соревновались в теоретической, огневой, физической подготовке, выполняли специальные нормативы и демонстрировали навыки оказания первой помощи. Водители показали мастерство парковки и знания по техобслуживанию.

Лучшей стала команда 3 батальона УВО по городу Казани, второе место заняли сотрудники 1 батальона УВО по городу Казани, третье – представители отделения вневедомственной охраны Заинского района. Победителям вручены дипломы и денежные премии.

В апреле команда из Татарстана примет участие в аналогичных соревнованиях Приволжского округа Росгвардии в Самаре, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

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