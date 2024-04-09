Лучшие спектакли театров России можно увидеть в кино

В программу необычного проекта вошел и спектакль Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М.Джалиля - балет Адольфа Адана «Корсар» в хореографии Мариуса Петипа. Киноверсию спектакля, созданную съемочной группой телеканала «Россия-Культура», представили в кинотеатре «Мир». А с 11 апреля фильм-балет «Корсар» (12+) будет демонстрироваться в 200 кинотеатрах 60 городов страны.

Специально на премьеру приехали гости из Москвы - солистка Большого театра России Анна Тихомирова и заслуженный артист России, хореограф, экс-солист Ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева Рамиль Мехдиев.

- Кино - это другой жанр, и на стыке театра и кино рождается новое искусство. Карьера артиста балета недолгая, а искусство театра - сиюминутное. Когда профессионалы запечатлевают спектакли на пленку, искусство артиста остается жить на века. И очень хорошо, что спектакли разных театров увидят в разных городах, регионах. Хорошо, что для проекта был выбран «Корсар». Балет создан по мотивам поэмы Байрона. Это приключенческая история про пиратов, дружбу, любовь - про то, что понятно, близко и интересно каждому человеку, живущему на земном шаре, - отметил Рамиль Мехдиев.

- Для нас было очень важно сохранить язык, хореографию Мариуса Петипа, но вместе с тем время идет, меняется ритм жизни, появляются новые технологии, новая эстетика, новый взгляд на спектакль. Все это приходится учитывать. Мы стремились сделать фильм таким, чтобы зрителям без слов было понятно, что происходит на экране, - рассказал художественный руководитель балета ТАГТОиБ им. М.Джалиля, хореограф-постановщик балета «Корсар» Владимир Яковлев. - Театр - это живое восприятие спектакля, живая реакция зрителей, в антракте они имеют возможность обменяться впечатлениями. А в кино после сеанса все сразу расходятся по домом. Но у кино есть определенные преимущества. Например, в театре зрители видят сцену только с одной точки, а фильм снимали несколькими профессиональными камерами. Поэтому в картине есть и крупные планы актеров, их эмоции, детали костюмов и декораций, которые бывает невозможно рассмотреть даже с первых рядов театрального зала.

В киноверсии «Корсара» партию красавицы Медоры исполнила солистка театра им. М.Джалиля Аманда Гомес.

- Это здорово, что нашего «Корсара» будут показать на большом экране. Спектакль яркий, эмоциональный, но мне кажется, что в фильме еще больше можно увидеть экспрессию, потому что там актеров снимали крупным планом. И я очень рада, что зрители смогут посмотреть наш спектакль не только в Казани, но и по всей России, - поделилась впечатлениями Аманда Гомес.

Накануне премьеры «Корсара» Аманде Гомес была вручена высшая награда, присуждаемая Министерством иностранных дел Бразилии, - орден Рио-Бранку. Награду своей соотечественнице передал Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Бразилия в Российской Федерации господин Родриго Баэна Соарес. Торжественная церемония состоялась на сцене театра им. М.Джалиля перед началом спектакля «Золотая Орда».

Аманда Гомес - уроженка Бразилии, выпускница училища Большого театра в городе Жоинвили (Joinville). С 2014 года работает в труппе ТАГТОиБ им. М.Джалиля. Аманда - лауреат многих крупнейших профессиональных конкурсов, обладательница премии BraVo, дипломант премии «Бенуа де ла Данс», лауреат премии «Тантана», победительница проекта «Большой балет» на телеканале «Россия-Культура» (в номинации «Лучшая пара» с партнером Вагнером Карвальо).

P.S. Кроме балета «Корсар», телеканалом «Россия-Культура» были записаны еще две постановки театра им. М.Джалиля - оперы «Паяцы» Р.Леонкавалло и «Трубадур» Д.Верди. Киноверсии этих спектаклей тоже будут представлены в рамках проекта «Театр в кино».