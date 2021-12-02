Казанец стал лучшим кинологом МЧС России 2021 года

Казанец Святослав Яковлев стал лучшим кинологом МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Яковлев одержал заслуженную победу в фестивале «Созвездие мужества». За 6 лет службы он участвовал в 250 ликвидациях аварий и ЧС.

«Для меня быть кинологом в системе МЧС России – это, прежде всего, спасение людей. Я считаю, что это одно из благородных и лучших применений способностей собаки. Спасенная жизнь во главе всего», – говорит Яковлев.

Кинолог также рассказал, что всегда любил животных, а в МЧС попал в качестве волонтера. Служба так ему понравилась, что он не воспринимает ее как работу.



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