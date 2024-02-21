Лукашенко подарил Минниханову золотую ручку

В Казань прибыл Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. В аэропорту столицы РТ гостя встретил Раис республики Рустам Минниханов.

Александр Григорьевич угостился татарским чак-чаком – национальным десертом из меда.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ.

Лукашенко примет участие в церемонии открытия Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего».

В сети появились кадры, где он уже оставил свою запись в книге почетных гостей и даже преподнес подарок Минниханову.

«Я тебе дарю золотую свою ручку, с золотым пером, чтоб самые лучшие решения подписывал», – сказал президент Беларуси.