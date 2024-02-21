Лукашенко подарил Минниханову золотую ручку

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Город
21 февраля 2024  14:24
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казань прибыл Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. В аэропорту столицы РТ гостя встретил Раис республики Рустам Минниханов. 

Александр Григорьевич угостился татарским чак-чаком – национальным десертом из меда. 

 

Фото: © пресс-служба Раиса РТ.

Лукашенко примет участие в церемонии открытия Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». 

В сети появились кадры, где он уже оставил свою запись в книге почетных гостей и даже преподнес подарок Минниханову.

«Я тебе дарю золотую свою ручку, с золотым пером, чтоб самые лучшие решения подписывал», – сказал президент Беларуси. 

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