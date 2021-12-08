«Лютые пробки на дорогах»: с чем пришлось столкнуться казанцам после ночного снегопада

Ночью в Казани шел снег. На утро казанцы столкнулись с множеством проблем. Пробки от 10 баллов утром, снежные заносы на дорогах, заваленные карманы на остановках и снова пробки вечером – правда, уже на 8 баллов.

«Лютые пробки на дорогах», – описывали горожане в соцсетях сегодняшний день.

Наше издание протестировало дороги столицы в этих суровых погодных условиях.

Скорой пришлось дрифтовать по снегу

Наши корреспонденты проехались по городу после ночного снегопада на автомобиле и автобусе.

Началом пути на общественном транспорте мы выбрали улицу Достоевского, а закончили на остановке «Энергетический университет». Так, с первой точки корреспондент «КВ» отправился в 13:15.

Снега на проезжей чатси было толстый слой, от колес транспорта он разлетался в разные стороны, пешеходы на зебре буквально вязли в нем. Хотя тротуары, надо отдать должное, тут были почищены.

На улице Николая Ершова обстановка на дорогах не поменялась, а снегоуборочные машины так и не была замечена.

На перекрестке Карла-Маркса и Муштари полоса для автобуса была полностью покрыта снегом, пришлось ехать по этому покрытию, на середине дороге снега было меньше. К 13:24 к уборке техника так и не приступила. С тротуарам тут дело было тоже похуже. Водитель маршрута ввел автобус как можно медленно и аккуратно, чтобы не попасть в ДТП.

Далее на пересечении карла Маркса и Лобачевского нас встретила буквально снежная каша. Чистую дорожную полосу удалось встретить на перекрестке Карла-Маркса и Япеева. На Большой Красной скорой перед нами пришлось дрифтовать по снегу, когда она спускалась со склона.

Батурина к 13:38 также не была очищена от ночных осадков, а карманы автобусных остановок были завалены снегом. Заехали на Кремлевскую дамбу, на развязке снова каша, а на самой дамбе в снегу оказалась лишь автобусная полоса. Остальная часть была почищена на радость владельцев личного транспорта. Приехав на конечную точку, корреспондент обнаружил, что остановка «Энергетический университет» также в сугробах. Люди вязли по пути к автобусу.

«На каждом повороте машины заносило»

Корреспондент «КВ», который выехал тестировать дороги после ночных осадков на автомобиле, оценил общее состояние проезжей части отрицательно. Маршрут был построен из Приволжского до Ново-Савиновского района через центр Казани. Если до образования снежной каши этот путь занимал 20-30 минут времени, то сейчас время пути растянулось до часу. Стартовали по маршруту также около 13:00.

Так, на улице Технической в два часа дня образовалась пробка длиной более 1 км. Машины не двигались совсем. Снегоуборочной техники на этом участке Казани не было замечено.

Ближе к центру города на улице Тукая появился один маленький трактор, который очищал область кармана автобусной остановки. Дорога все так же была вся в снегу.

К слову, на каждом повороте машины заносило. От количества снега колеса начинали буксовать.

В центре Казани из-за снега не было видно полос движения, поэтому все автомобилисты двигались, как хотели, ориентируясь только на знаки. Снегоуборочных машин на улице Татарстана не было.

На Право-Булачной улице рабочие чистили снег с тротуаров. Однако проезжей частью никто не занимался.

На Кремлевская дамбе снежной каши не было, возможно успела пройтись спецтехника. На этом участке можно было проехать на скорости больше 40 км/ч.

Только к 14:57 из окон нашего издания мы увидели, как длинный ряд снегоуборочных машин едет с Кремлевской дамбы расчищать дороги Казани от ночных осадков.

«Ничего не меняется, только движение замедляется»

Могут ли стать нечищенные дороги причиной ростав автоаварий, мы спросили у члена Федерации автомобилистов России (ФАР) Дмитрия Золотова.

По мнению эксперта, автомобильные аварии происходят не из-за обильного снегопада, а из-за невнимательности водителей.

«Они [машины] стоят в пробках и не двигаются. В этом случае большую скорость не разовьешь, предпосылок для ДТП нет», — объясняет Золотов.

В большинстве случаев аварии происходят только потому, что автомобилисты не могут разъехаться или застревают в снегу, отмечает он.

Также эксперт рассказал о работе очистительной техники во время снегопада. Так, по нормативам снег должны вывезти с дорорг в течение двух часов после того, как он выпал. Однако сначала убираются дороги федерального значения, а только потом местные.

«Сначала начинают с федеральной трассы чистить и только потом уже местные дороги. Все зависит от количества техники», — объяснил Золотов.

При малом количестве техники снег убирается с центральных улиц города, а только потом со всех остальных. К тому же, все зависит от времени. Снегоуборочные машины работают только рано утром, либо поздно вечером.

«В час-пик выпускать технику бессмысленно, потому что везде пробки, и за счет этого машины будут еще больше стоять в пробках», — добавил эксперт.

«Техника работает круглосуточно»

Мэрия ответила только на часть вопросов от нашего издания. В исполкоме рассказали о количестве и режиме работы снегоуборочных машин. Так, в уборке снега в Казани, сообщили там, задействовали 506 рабочих и 266 единиц спецтехники. В их числе 67 комбинированных дорожных машин, 71 тракторных щеток, 40 самосвалов, 41 фронтальный погрузчиков другие виды техники.

Очистительные машины работают круглосуточно, отметили в мэрии. В вечернее и ночное время количество техники увеличивается.

Однако на вопросы о том, почему в полдень дороги были не очищены и что стало причиной позднего выхода спецтехники и рабочих на уборку в исполкоме не ответили.