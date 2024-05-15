Магазин «Бахетле» обязали через суд вернуть долг в 608 тысяч рублей

Торговую сеть «Бахетле-1» обязали выплатить 608 тысяч рублей компании «Шоколадные мануфактуры Корнилова & Ко». В этот долг включены не только основная сумма, но и проценты за пользование средствами, компенсация за услуги юридического представителя и оплата государственной пошлины. Представители «Бахетле-1» высказали несогласие с размером задолженности и начисленными процентами, но суд отклонил их доводы.

Изначально размер долга составлял 630 тысяч рублей, но в ходе судебных разбирательств сумма была снижена, пишет газета «Республика Татарстан».

Хотя розничная сеть «Бахетле» переживала сокращения, доходы ее основной операционной компании оставались на уровне 4,6 миллиарда рублей к закрытию 2023 года, указывая на стабильность бизнеса.