Магазин «Бахетле» обязали через суд вернуть долг в 608 тысяч рублей

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Город
15 мая 2024  16:02
Автор:
Эндже Гарафиева

Торговую сеть «Бахетле-1» обязали выплатить 608 тысяч рублей компании «Шоколадные мануфактуры Корнилова & Ко». В этот долг включены не только основная сумма, но и проценты за пользование средствами, компенсация за услуги юридического представителя и оплата государственной пошлины. Представители «Бахетле-1» высказали несогласие с размером задолженности и начисленными процентами, но суд отклонил их доводы.

Изначально размер долга составлял 630 тысяч рублей, но в ходе судебных разбирательств сумма была снижена, пишет газета «Республика Татарстан».

Хотя розничная сеть «Бахетле» переживала сокращения, доходы ее основной операционной компании оставались на уровне 4,6 миллиарда рублей к закрытию 2023 года, указывая на стабильность бизнеса.

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Магазин «Бахетле» обязали через суд вернуть долг в 608 тысяч рублей
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