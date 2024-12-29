Магнитные бури ожидаются в новогоднюю ночь в России

В новогоднюю ночь россияне столкнутся с умеренными магнитными бурями. Об этом сообщил Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос», в своем телеграм-канале.

По его словам, сегодня утром на Солнце произошла вспышка максимальной интенсивности уровня Х, пик которой пришёлся на 10:18 по московскому времени. Солнечная активность наблюдается уже около недели, однако подобной силы вспышка произошла лишь 29 декабря.

«Взрыв произошел в области, где его влияние может достигнуть Земли. Предполагается, что с 31 декабря на 1 января к планете могут поступить выбросы массы с умеренными магнитными бурями. Более точная информация будет доступна в ближайшую ночь», — указал Леус.

Он также напомнил, что старт 2024 года наблюдался в условиях высокой солнечной активности, и 1 января зарегистрирована крупная вспышка уровня Х5.0. На данный момент предварительная оценка текущего события равна Х1.1.