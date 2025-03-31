Майские праздники-2025: как отдыхаем и сколько работаем

В 2025 году майские праздники растянутся на 8 дней благодаря удачному сочетанию выходных и переносов. Рассказываем, как будут отдыхать россияне, сколько рабочих дней останется и выгодно ли брать отпуск в этом месяце.

График выходных в мае 2025 года

1–4 мая — четырехдневные каникулы на День Весны и Труда (1 мая — четверг).

8–11 мая — длинные выходные на День Победы (9 мая — пятница).

30 апреля — сокращенный рабочий день.

Стандартные выходные: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая.

Итого: 13 нерабочих дней (включая праздники) и 18 рабочих.

Почему так много выходных?

Правительство перенесло:

4 января (суббота) → 2 мая (пятница)

23 февраля (воскресенье) → 8 мая (четверг)

Это создало два продолжительных уик-энда вместо разрозненных праздничных дней.

Нормы рабочего времени

При 40-часовой неделе — 144 часа, при 36-часовой — 129,6 часа.

Можно ли заставить работать в праздники?

Только с письменного согласия, кроме экстренных случаев (аварии, ЧС). За работу в выходные положена двойная оплата или дополнительный день отдыха.

Выгодно ли брать отпуск?

Да, если присоединить его к праздникам. Например, взяв отпуск с 5 по 7 мая, можно получить 11 дней отдыха за 3 отпускных дня.

Май-2025 — идеальный месяц для путешествий и релакса благодаря продуманному календарю выходных. Планируйте отдых заранее!