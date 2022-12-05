 Макей и Ариэль стали редкими именами для новорожденных в Казани
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Макей и Ариэль стали редкими именами для новорожденных в Казани

За прошедшую неделю в столице РТ родилось 368 детей.

Город
5 декабря 2022  10:20
Автор:
Карина Кострулева

За минувшую неделю в столице РТ было зарегистрировано рождение 368 детей, из них 184 мальчика и 184 девочки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Так, редкими именами для новорожденных стали — Макей, Алексей, Альберт, Арнест, Рубина, Тамина, Ариэль и Залина. Чаще всего родители называли детей — Роман, Мирон, Михаил, Салим, Валерия, Камилла, Ясмина и Ралина.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане на тысячу браков приходится 602 развода. Однако показатели разводов снизились. В регионе необходимо развивать практику обращения к службам медиации.

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