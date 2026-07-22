МАКС обогнал Telegram: российский мессенджер стал лидером по аудитории в июне 2026 года

В июне 2026 года отечественный мессенджер «МАКС» впервые занял первое место по месячной аудитории среди всех мессенджеров в России. Согласно данным Mediascope, его посетили 86,2 миллиона россиян старше 12 лет. Telegram, который ещё в апреле был лидером, теперь на втором месте — 75,7 миллиона пользователей. Замыкает тройку WhatsApp — 63,5 миллиона человек.*

За последние месяцы аудитория «МАКСа» значительно выросла. Мессенджер активно развивается при поддержке государства и становится всё более востребованным среди россиян. По данным «Ведомостей» и Mediascope, именно он стал самой популярной платформой для общения в стране.

Если в апреле ещё лидировал Telegram (81,3 миллиона пользователей), а «МАКС» был на втором месте (80,5 миллиона), то в июне ситуация кардинально изменилась. Аудитория «МАКСа» выросла почти на 5,7 миллиона человек, тогда как Telegram незначительно сократил свою аудиторию. WhatsApp*, который постепенно теряет позиции, остаётся на третьем месте, но его отставание растёт.

Рост популярности «МАКСа» — результат его активного развития, интеграции с государственными сервисами, включая вход на портал «Госуслуг», и повышенного внимания к безопасности и суверенитету цифровых платформ. Лидерство отечественного мессенджера подтверждает тренд на переход пользователей на российские цифровые сервисы.

*WhatsApp принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в Российской Федерации.