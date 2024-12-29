Маленькая Геройня: Школьница из Бавлов поднимает боевой дух солдат

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Ученица 6в класса школы №2 Бавлов, Адилия Калимуллина, активно участвует в волонтерской деятельности, поддерживая бойцов специальной военной операции. Девочка пишет письма солдатам и участвует в сборе гуманитарной помощи, решив внести свой вклад в доблестное дело.

Адилия, вдохновленная действиями взрослых, отправила первую партию посылок, состоящую из 20 писем и сладостей, еще в октябре. Позже она написала еще 30 писем, как сообщает агентство «Татар-информ».

«В начале мы вместе с классом писали письма солдатам, и это меня очень вдохновило. Я решила продолжить и дома, стала рассказывать о себе и писать пожелания для бойцов», — поделилась своей инициативой девушка.

Она продолжает готовить специальные праздничные письма, убежденная, что ее теплые слова обязательно поднимут моральный дух солдат на передовой. Все свои посылки с письмами и сладостями Адилия передает через волонтерский пункт в торговом центре «Эдем».

«Я работаю в школе и занимаюсь юной армией. Когда я рассказывала о помощи солдатам, дочь заинтересовалась и решила присоединиться к волонтерам. Мы с мужем поддерживаем ее идеи. Она так счастлива, когда передает свои посылки, и говорит, что у нее на душе становится легче», — отметила мама Адилии, учитель физкультуры Гульназ Калимуллина.

Помимо учебы, Адилия увлекается баскетболом и волейболом, а также занимается выжиганием на дереве. Ее родители активно поддерживают начинания дочери, и вместе они дарят свою заботу тем, кто в этом нуждается.

«Здравствуйте, дорогой солдат! Я желаю вам здоровья и удачи. Мы верим в вас, не сдавайтесь, двигайтесь только вперед», — написала девочка в одном из своих писем.

Во время открытия городской елки Адилию ожидал приятный сюрприз: глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров наградил ее благодарственным письмом и подарком за личный вклад в гуманитарную помощь участникам специальной военной операции.