Мандат Сарии Сабурской в Госсовете РТ передали Данису Шакирову

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Республика
17 сентября 2024  13:02
Автор:
Эндже Гарафиева

Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан сегодня на заседании зарегистрировала депутатов нового созыва Госсовета РТ, избранных по партийным спискам. В связи с отказом от мандата Уполномоченного по правам человека в РТ Сарии Сабурской, ее место в парламенте займет следующий кандидат из списка «Единой России» – Данис Шакиров.

Напомним, Сария Сабурская возглавляла республиканский список «Единой России» на выборах в Госсовет Татарстана. Она прошла в парламент, однако решила отказаться от мандата в пользу своей текущей должности.

В этой связи ЦИК РТ передал вакантный мандат Данису Шакирову, который следовал за Сабурской в партийном списке.

Заседание Центризбиркома провел Андрей Кондратьев. Он отметил, что выборы в республике прошли организованно, без серьезных нарушений.

Напомним, что первое заседание депутатов Госсовета Татарстана седьмого созыва состоится уже 20 сентября.

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