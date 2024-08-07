Марат Низамиев назначен заместителем министра юстиции Татарстана

Сегодня коллективу Министерства юстиции Татарстана представили нового заместителя министра — им стал 43-летний Марат Низамиев. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Марат Низамиев будет курировать материально-техническое, организационно-правовое и информационное обеспечение деятельности мировых судей РТ.

Ранее Низамиев занимал пост заместителя начальника Управления по координации взаимодействия органов исполнительной власти Аппарата Кабмина РТ. К своим новым обязанностям он приступил уже сегодня.