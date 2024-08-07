Марат Хуснуллин и Роза Заббарова стали почетными гражданами Казани

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Город
7 августа 2024  12:49
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин и директор «Горводзеленхоза» Роза Заббарова были объявлены почетными гражданами Казани. Об этом сообщили в соцсетях мэрии города.

Марат Хуснуллин, уроженец Казани, известен своим активным участием в реализации масштабных проектов, важных для города. Он принимал участие в организации Универсиады 2013 и празднования тысячелетия Казани, в строительстве первых станций казанского метро, моста Миллениум, парка Тысячелетия и многих других значимых объектов.

Роза Заббарова посвятила «Горводзеленхозу» 40 лет своей жизни. Под ее руководством предприятие, отвечающее за благоустройство города, обслуживает 160 парков и скверов Казани. Роза Заббарова также является депутатом Госсовета РТ

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