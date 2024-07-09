Мариам Мерабова: Концерты под открытым небом - это воздух, свобода, прекрасная музыка

В минувший четверг в Казани стартовал XVIII сезон всероссийского фестиваля импровизационной музыки «Jazz в Кремле с Ольгой Скепнер» (6+). На этот раз сценой фестиваля стал Пушечный двор Казанского кремля. Открыл фестиваль концерт уникальной певицы с потрясающим голосом Мариам Мерабовой и джазовой группы Miraif, созданной ее мужем, пианистом-виртуозом, аранжировщиком и композитором Арменом Мерабовым.

Мариам Мерабова и Ольга Скепнер Фото: Ольга Иванычева

- В этом году наш фестиваль отмечает 18-летие. Возраст совершеннолетия, поэтому сезон для нас особенный. Мы вернулись к первоначальному формату фестиваля, формату больших концертов наших гостей - талантливых, всеми любимых музыкантов. В программе восемь концертов. В этом сезоне мы собрали хедлайнеров нашего фестиваля предыдущих лет, - рассказала президент фестиваля Ольга Скепнер.

- Я всегда радуюсь успехам и победам моих друзей. 18 лет Ольга дарит Казани джазовый фестиваль высокого культурного уровня. Она знает что делает, потому что сама музыкант, замечательная певица. Спасибо всем, кто поддерживает этот фестиваль И зрители здесь всегда живые, эмоциональные, трогательные. Может быть, дело в том, что фестиваль проходит в Казани. Казань - это очень уютный, невероятной красоты город. К тому же мы выступаем в историческом месте - в кремле, под открытым небом. Такие концерты особенные - это воздух, свобода, прекрасная музыка. Ты напрямую дотрагиваешься до неба. И артисты, и зрители это ощущают физически, - поделилась впечатлениями Мариам Мерабова.

- Мариам, в чем, по вашему мнению, секрет притягательности джаза?

- Джаз - это состояние. Джаз - это биоритмика, это гармония с самим собой. Важно его правильно и с открытым сердцем чувствовать, слушать и исполнять. Джаз может органично сочетаться с любой другой музыкой. Знаете, когда мы учились, брали любую музыку и исполняли ее в разных стилях, жанрах. Это был такой прикол музыкантский. Например, мелодию Моцарта можно исполнить в стиле Листа, Бетховена или в эстрадном варианте. И все получалось! Мелодия начинала звучать необычно, по-новому, но была узнаваема. Мне приятно, что на джазовый фестиваль приходят семьи с детьми. И это правильно. Любите вы классику - не любите вы классику, слушаете джаз - не слушаете джаз, но приводите детей на хорошие, правильные концерты, где есть гармония, чистые музыкальные вибрации.