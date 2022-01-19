Марио Хезонья станет первым игроком, кто на Матче всех звезд выступит в двух конкурсах

Марио Хезонья, хорватский баскетболист, выступающий за казанский УНИКС, станет первым игроком, который на Матче всех звезд выступит в двух конкурсах сразу. Об этом сообщили в Единой лиге ВТБ.

Хезонья выступит и в конкурсе трехочковых бросков, и в конкурсе данков на Матче всех звезд. Таким образом, игрок УНИКСа будет первым игроком с момента появления All-Star Game в 2017 году, кто будет выступать в двух конкурсах одновременно. Более того, есть большая вероятность, что Хезонья будет выбран и для участия в самом Матче звезд.

Ранее «Казанские ведомости» брали интервью у баскетболиста казанского УНИКСа Андрея Воронцевича. Там он упомянул лидерские качества Марио Хезоньи и рассказал, как пройдет Матч всех звезд в эпоху ковида.