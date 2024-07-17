Массовое нашествие шелкопряда угрожает лесам Татарстана

В Татарстане произошло массовое нашествие шелкопряда, особенно сильно поразив Альметьевский, Заинский, Бавлинский и Нижнекамский районы. В Нижнекамском районе уже уничтожено до 300 гектаров леса, пишет «Татарстан-24».

В Нижнекамском районе наблюдаются небольшие очаги, но в Заинском и Альметьевском районах имеются значительные очаги поражения. В целом пострадало 10 тысяч гектаров лесов, заявил руководитель лесничий ГКУ «Нижнекамское лесничество» Радмир Галимов.

Гусеницы шелкопряда опасны тем, что быстро разрушают листву, включая дубовые леса. Один из очагов был обнаружен рядом с аэропортом Бегишево. Лесники уже приступили к мерам по борьбе с вредителем.

Шелкопряд также может нанести вред садовым деревьям. Лесничие призывают жителей региона сообщать о местах скопления вредителя, чтобы своевременно реагировать на угрозу.