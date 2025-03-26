Масштабное обновление дорожной сети Татарстана в 2025 году

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Казанской агломерации в 2025 году запланировано проведение строительно-монтажных работ на 17 объектах, суммарная протяженность которых превысит 21 км.

По данным Министерства транспорта Республики Татарстан, в Казани будет проведен капитальный ремонт улицы Амирхана Еники (от Вишневского до Товарищеской) в Вахитовском районе. Всего в текущем году в столице РТ планируется обновление участков 12 дорог.

Ключевые объекты ремонта в районах Татарстана

Верхнеуслонский район – капитальный ремонт трассы «Казань – Ульяновск» (участок Соболевское – Чулпаниха, км 6,1 – км 8,1).

Высокогорский район – обновление автодороги «Алан-Бексерь – Ислейтарский лесхоз» (км 4,3 – км 8,8).

Лаишевский район – второй этап реконструкции дороги Среднее Девятово – Татарский Янтык (участки км 1,0 – км 8,8 и км 11,0 – км 12,5).

Реализация этих мероприятий позволит достичь целевых показателей нацпроекта: