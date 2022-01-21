В Казани в суд передали дело на мать, избивавшую на камеру полуторагодовалую дочь

Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы Казани, которая на камеру избивала свою малолетнюю дочь 2020 года рождения. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 1 декабря прошлого года в квартире дома по улице Проспект Победы пьяная обвиняемая жестоко избивала свою дочь на камеру. Позже ребенка у нее изъяли и передали медицинским работникам. Женщину суд заключил под стражу.

Свою вину обвиняемая полностью признала. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что под опеку девочку возьмет бабушка, как только ребенка выпишут из больницы.