 В Казани в суд передали дело на мать, избивавшую на камеру полуторагодовалую дочь
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В Казани в суд передали дело на мать, избивавшую на камеру полуторагодовалую дочь

Расследование уголовного дела над нерадивой матерью завершено.

Город
21 января 2022  13:54
Автор:
Ольга Ильина

Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы Казани, которая на камеру избивала свою малолетнюю дочь 2020 года рождения. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 1 декабря прошлого года в квартире дома по улице Проспект Победы пьяная обвиняемая жестоко избивала свою дочь на камеру. Позже ребенка у нее изъяли и передали медицинским работникам. Женщину суд заключил под стражу. 

Свою вину обвиняемая полностью признала. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что под опеку девочку возьмет бабушка, как только ребенка выпишут из больницы.

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В Казани в суд передали дело на мать, избивавшую на камеру полуторагодовалую дочь
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