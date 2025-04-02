Мать оставила шестилетнюю дочь одну: девочка забралась на карниз 6-го этажа

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Город
2 апреля 2025  17:06

Прокуратура Советского района Казани завершила расследование уголовного дела в отношении 27-летней местной жительницы. Ей предъявлено обвинение по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

По данным следствия, 10 февраля 2025 года женщина оставила свою шестилетнюю дочь одну в запертой комнате, а сама ушла к сожителю. Оставшись без присмотра, ребенок открыл окно и выбрался на карниз шестого этажа. Девочка хотела «погулять», но оказалась в смертельно опасной ситуации — в любой момент она могла сорваться вниз. К счастью, трагедии удалось избежать.

Уголовное дело передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Татарстана.

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Мать оставила шестилетнюю дочь одну: девочка забралась на карниз 6-го этажа
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