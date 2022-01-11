 Матч УНИКСа в Евролиге вновь переносится из-за ковида
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Матч УНИКСа в Евролиге вновь переносится из-за ковида

Перенос был запрошен казанским клубом.

Спорт
11 января 2022  22:01
Автор:
Артур Казанцев

УНИКС вновь попросил Евролигу перенести свой матч, на этот раз с итальянским «Миланом». Об этом сообщает «Спорт-экспресс». 

Казанцы вновь не смогли набрать необходимое количество игроков для проведения матча из-за большого числа заболевших игроков в команде. 

Встреча должна была пройти в Италии 13 января. 

Ранее по просьбе казанского клуба была перенесена дата встречи с мадридским «Реалом» на неопределенную дату. 

Свою последнюю игру в главном европейском баскетбольном турнире казанцы провели у себя дома, в которой победили турецкий «Андолу Эфес». 

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Источник: игроки УНИКСа массово заболели омикрон-штаммом
Матч УНИКСа в Евролиге вновь переносится из-за ковида
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