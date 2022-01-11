Матч УНИКСа в Евролиге вновь переносится из-за ковида

УНИКС вновь попросил Евролигу перенести свой матч, на этот раз с итальянским «Миланом». Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Казанцы вновь не смогли набрать необходимое количество игроков для проведения матча из-за большого числа заболевших игроков в команде.

Встреча должна была пройти в Италии 13 января.

Ранее по просьбе казанского клуба была перенесена дата встречи с мадридским «Реалом» на неопределенную дату.

Свою последнюю игру в главном европейском баскетбольном турнире казанцы провели у себя дома, в которой победили турецкий «Андолу Эфес».