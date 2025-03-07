Материнская Слава Татарстана: Рустам Минниханов наградил многодетных матерей

Сегодня в торжественной обстановке, в стенах обновленного театра имени Камала, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов чествовал многодетных матерей, вручив им государственные награды. Об этом сообщает информационное агентство «Татар-информ».

Среди награжденных медалью «Ана даны – Материнская Слава» оказалась Диляра Нурмеева, медицинская сестра из Нижнекамской детской районной больницы с перинатальным центром, воспитывающая пятерых детей. Ее вклад в развитие семьи и общества был отмечен на высшем уровне.