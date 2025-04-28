Матвиенко призвала срочно повысить зарплаты молодым учителям

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей обратила внимание на критически низкие зарплаты начинающих педагогов. Она привела шокирующий пример: в Москве курьер-разносчик пиццы зарабатывает до 130 тысяч рублей, тогда как молодой учитель получает в среднем всего 25 тысяч.

«Эти зарплаты не просто неконкурентоспособны – они не позволяют учителям содержать семью», – подчеркнула Матвиенко. По ее словам, хотя директора школ пытаются находить дополнительные выплаты, этого недостаточно для удержания кадров.

Материал дополнен информацией о планах правительства: вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее сообщал, что в 2025 году будет утверждена новая система оплаты труда педагогов, а с 2027 года ее внедрят во всех образовательных учреждениях. Матвиенко призвала Минпросвещения и Минтруд учесть проблему низких стартовых зарплат при разработке этой системы, пишет РИА Новости.