МЧС поделилось информацией о возгорании в Раифском заповеднике

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Республика
1 июля 2024  17:20
Автор:
Эндже Гарафиева

В минувшую субботу, 29 июня, в Волжско-Камском биосферном заповеднике в Зеленодольском районе РТ произошло тление лесной подстилки и валежника. Об этом рассказали в МЧС региона. Пожар не представлял угрозы населенному пункту.

Силы и средства Зеленодольского лесничества и Волжско-Камского заповедника быстро локализовали пожар, и к полудню следующего дня он был полностью ликвидирован. Благодаря слаженным действиям специалистов привлечение сил МЧС не потребовалось. В результате пожара некоторые деревья обгорели.

Последний пожар в этом районе заповедника произошел десять лет назад.

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