МЧС поделилось информацией о возгорании в Раифском заповеднике

В минувшую субботу, 29 июня, в Волжско-Камском биосферном заповеднике в Зеленодольском районе РТ произошло тление лесной подстилки и валежника. Об этом рассказали в МЧС региона. Пожар не представлял угрозы населенному пункту.

Силы и средства Зеленодольского лесничества и Волжско-Камского заповедника быстро локализовали пожар, и к полудню следующего дня он был полностью ликвидирован. Благодаря слаженным действиям специалистов привлечение сил МЧС не потребовалось. В результате пожара некоторые деревья обгорели.

Последний пожар в этом районе заповедника произошел десять лет назад.