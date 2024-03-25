За три дня в Татарстане выпадет от 30 до 100% месячной нормы осадков

МЧС предупредило о тумане и похолодании этой ночью. Гидрометцентр Татарстана предупредил, что с 26 по 28 марта на западе РТ может выпасть 30-50% от месячной нормы осадков, а в южных и восточных районах — до 100% и более.

Синоптики прогнозируют, что местами сегодня ночью Татарстан накроет туман, столбики термометров упадут до -1...-6 градусов. Днём и вечером 26 марта в республику придет южный циклон, начиная с южных и восточных районов, поэтому ожидается дождь и усиление ветра. Температура воздуха +2..+7°.



В МЧС напомнили, что при движении на автомобиле в условиях плохой видимости следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, а также лучше избегать внезапных торможений.