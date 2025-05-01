МЧС предупреждает татарстанцев о заморозках и дает рекомендации по безопасности

Сегодня в Татарстане действует штормовое предупреждение: в ближайшие сутки местами ожидаются заморозки до -3°C. Главное управление МЧС России по Республике Татарстан напоминает о необходимости соблюдать меры предосторожности при использовании электроприборов в этот период.

Особое внимание следует уделить электробезопасности. Категорически запрещено пользоваться неисправными или самодельными электронагревательными приборами, оставлять включенные устройства без присмотра, а также перегружать розетки с помощью переходников. Электроприборы должны располагаться на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся материалов. При обнаружении сильного нагрева вилки или самого прибора необходимо немедленно отключить его от сети.

Спасатели также рекомендуют жителям республики подготовиться к похолоданию, проверить исправность отопительных систем и быть особенно внимательными на дорогах, где возможно образование гололедицы. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно звонить по номеру 112.