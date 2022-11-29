В Татарстане число пожаров сократилось на 21%

В Татарстане в этом году зафиксировано на 21% меньше пожаров, чем было в прошлом году. Об этом сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РТ Максим Трущин.

«Мы в Татарстане обстановку с пожарами оцениваем как удовлетворительную. Все ключевые показатели, это количество пожаров, количество погибших, травмированных людей при пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ниже», – сказал эксперт.

Так, в текущем году произошло 4526 пожаров. На них погибло 107 человек, что на 51 погибшего меньше, чем в 2021-м, и травмировано 169 человек, что на 17 человек меньше, чем было в прошлом году.

Ранее «КВ» сообщали, что в столице РТ на 24% сократилась смертность.