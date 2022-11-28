 В Казани на 24% сократилась смертность
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В Казани на 24% сократилась смертность

В этом году умерли 11 617 человек.

Город
28 ноября 2022  17:33
Автор:
Роза Габитова

В Казани на 24% по сравнению с прошлым годом и на 12% — с 2020 годом сократилась смертность. Об этом сообщил начальник Управления по организации ритуальных услуг Марат Ишкин.

Согласно данным ЗАГСа столицы РТ, за девять месяцев по разным причина умерли 11 617 человек. На городских кладбищах похоронили 8 318 горожан, что составляет 71% от общего числа.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани близится к завершению инвентаризация и оцифровка мест захоронений на Арском и Ново-Татарском кладбищах. Специалисты определили точные границы, создали электронную базу с фото участков и сайт с поисковой системой захоронений.

 

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