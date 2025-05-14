МЧС Татарстана предупреждает о сильном ветре до 24 м/с

лавное управление МЧС России по Республике Татарстан объявило штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. С вечера 14 мая до 21:00 15 мая 2025 года в регионе ожидаются опасные метеорологические явления.
Прогнозируется:
- Ураганный ветер порывами 15-20 м/с (местами до 24 м/с)
- Грозовые фронты с ливневыми дождями
- Локальный град в отдельных районах
Рекомендации населению:
Безопасность в помещениях:
- Ограничьте выход на улицу без крайней необходимости
- Закройте окна и балконные двери
- Держите детей под присмотром
Если непогода застала вас на улице:
- Немедленно укрывайтесь в подземных переходах или подъездах
- Избегайте нахождения у стен зданий (риск падения кровельных элементов)
- Не приближайтесь к остановкам транспорта и недостроенным объектам
Дополнительные меры предосторожности:
- Обходите стороной рекламные конструкции и ЛЭП
- Водителям рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте
Спасатели напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 112. Будьте внимательны к официальным сводкам МЧС и прогнозам погоды.