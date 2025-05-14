МЧС Татарстана предупреждает о сильном ветре до 24 м/с

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Республика
14 мая 2025  12:44

лавное управление МЧС России по Республике Татарстан объявило штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. С вечера 14 мая до 21:00 15 мая 2025 года в регионе ожидаются опасные метеорологические явления.

Прогнозируется:

  • Ураганный ветер порывами 15-20 м/с (местами до 24 м/с)
  • Грозовые фронты с ливневыми дождями
  • Локальный град в отдельных районах

Рекомендации населению:

Безопасность в помещениях:

  • Ограничьте выход на улицу без крайней необходимости
  • Закройте окна и балконные двери
  • Держите детей под присмотром

Если непогода застала вас на улице:

  • Немедленно укрывайтесь в подземных переходах или подъездах
  • Избегайте нахождения у стен зданий (риск падения кровельных элементов)
  • Не приближайтесь к остановкам транспорта и недостроенным объектам

Дополнительные меры предосторожности:

  • Обходите стороной рекламные конструкции и ЛЭП
  • Водителям рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте

Спасатели напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 112. Будьте внимательны к официальным сводкам МЧС и прогнозам погоды.

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