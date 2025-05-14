МЧС Татарстана предупреждает о сильном ветре до 24 м/с

лавное управление МЧС России по Республике Татарстан объявило штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. С вечера 14 мая до 21:00 15 мая 2025 года в регионе ожидаются опасные метеорологические явления.

Прогнозируется:

Ураганный ветер порывами 15-20 м/с (местами до 24 м/с)

Грозовые фронты с ливневыми дождями

Локальный град в отдельных районах

Рекомендации населению:

Безопасность в помещениях:

Ограничьте выход на улицу без крайней необходимости

Закройте окна и балконные двери

Держите детей под присмотром

Если непогода застала вас на улице:

Немедленно укрывайтесь в подземных переходах или подъездах

Избегайте нахождения у стен зданий (риск падения кровельных элементов)

Не приближайтесь к остановкам транспорта и недостроенным объектам

Дополнительные меры предосторожности:

Обходите стороной рекламные конструкции и ЛЭП

Водителям рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте

Спасатели напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 112. Будьте внимательны к официальным сводкам МЧС и прогнозам погоды.