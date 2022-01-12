 Мебельщик из Нижнего Новгорода получит персональные данные татарстанцев
news_header_top_970_100

Мебельщик из Нижнего Новгорода получит персональные данные татарстанцев

За верификацию личных данных жителей республики предприниматель получит почти 758 тыс. рублей.

Республика
12 января 2022  14:09
Автор:
Ольга Полякова

Предприниматель из Нижнего Новгорода получит доступ к персональным данным татарстанцев для их дальнейшей верификации. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

В конце прошлого года Центр цифровой трансформации Татарстана выставил тендер на «Оказание услуг по верификации пользователей портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан».

Максимальная цена за выполнение контракта была назначена в размере более 1,2 миллиона рублей. По итогам электронного аукциона победителем стал некий ИП Алексей Бугров из Нижнего Новгорода, который помимо ИТ-технологий занимается изготовлением офисной и кухонной мебели. Предприниматель предложил за исполнение заказа почти в два раза меньше изначальной суммы — 757,9 тыс. рублей.

Согласно условиям контракта, с нового года и по 31 декабря 2022 все данные татарстанцев, когда-либо вводимые на сайте республиканских госуслуг, получит исполнитель для дальнейшей верификации. Информация о том, для чего нужна проверка данных пользователей и кто такую деятельность осуществлял ранее, на портале госзакупок не уточняется.

Известно, что новгородский предприниматель также участвовал в тендере на «Оказание услуг по техническому сопровождению пользователей и сервисному обслуживанию автоматизированной информационной системы „Прием, диспетчеризация и контроль исполнения заявок жителей в сфере ЖКХ города Казани“», но проиграл. Вместо него эту задачу будет выполнять компания «Биллинг Онлайн Решения» за почти 2 млн рублей. 

Ранее Бугров, согласно данным системы электронного документооборота «Сбис», был гендиректором рязанских заводов «Техноплекс», изготавливающего полимерные материалы и пластмассовые изделия, и «Лоджикруф», который занимается производством пластмассовых плит, полос и труб.

Новости
«Сейчас в разы увеличилось число людей с паническими атаками»: как нейроковид доводит до депрессии
«Сейчас в разы увеличилось число людей с паническими атаками»: как нейроковид доводит до депрессии
Мебельщик из Нижнего Новгорода получит персональные данные татарстанцев
COVID-19 унес жизни еще 4 татарстанцев
Вице-премьер РТ: из-за омикрона ожидается почти 4-кратное увеличение числа заболевших
Детский омбудсмен РТ: педофилов нужно лишать свободы пожизненно
В 2021 году жители Татарстана подали более 13 млн заявлений через госуслуги
В Татарстане за сутки выявили 102 новых случая заражения коронавирусом
Казанца, который устроил стрельбу и сбил полицейского, отправили за решетку