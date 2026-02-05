Медианная стоимость квартиры в новостройках Казани превысила 14 млн рублей

В начале года рынок новостроек Казани продемонстрировал дальнейший рост цен. Медианная полная стоимость квартиры в новых жилых комплексах города достигла 14,1 млн рублей, свидетельствуют данные экспертов тематического поиска «Яндекса» по квартирам и финансам.

Цена за квадратный метр также продолжила увеличение. В январе медианная стоимость «квадрата» в казанских новостройках составила 252 тыс. рублей, что на 0,4% выше показателя декабря 2025 года.

При этом среди крупных городов Татарстана контрастную динамику показали Набережные Челны. Здесь медианная стоимость квадратного метра в новостройках, напротив, снизилась на 1,2% и остановилась на отметке в 166 тыс. рублей.

Эксперты связывают январскую ситуацию на первичном рынке с сезонными факторами. «В начале года покупательская активность традиционно смещается в сторону наиболее понятных и ликвидных сценариев, тогда как предложение временно сужается: в период новогодних каникул часть объявлений снимается с экспозиции, а вывод новых очередей застройщики откладывают до февраля–марта», — пояснили специалисты сервиса.