Медики спасли жизнь мужчине после укуса пчелы

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Республика
5 июля 2025  18:08

29 июня в Пестречинском районе мужчину на дороге укусила пчела и началась острая аллергическая реакция, он потерял сознание. По счастливому стечению обстоятельств именно в этот момент рядом оказались медики скорой помощи.

Рассказывает Ильшат Фатхутдинов, фельдшер скорой помощи Пестречинской ЦРБ: 

«На выезде из Пестрецов к нам наперерез выехала легковая машина. Остановились, из машины вышла женщина и начала махать нам руками. Сразу взял медицинскую сумку и побежал к ним. На переднем сидении в автомобиле сидел бледный мужчина, без сознания. Померял давление – очень низкое. Тут же занесли его в машину скорой помощи, поставили систему, сделали ЭКГ, ввели препараты. Вызвали второго фельдшера Айрата Нургалеева, вместе мы стабилизировали состояние пациента и транспортировали его в приемно-диагностическое отделение Пестречинской ЦРБ, в реанимацию».  

Благодаря оперативности медиков и их профессионализму жизнь пациента была спасена.  

Вчера после проведения лечения и наблюдения специалистов пациент был выписан из больницы, сообщает пресс-служба Минздрава РТ

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