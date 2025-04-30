Медучреждения Татарстана работают в особом режиме на майские

В период майских праздников медицинские организации Татарстана переходят на специальный график работы. С 1 по 4 и с 8 по 11 мая стационары и родильные дома будут работать круглосуточно, а поликлиники – с 8:00 до 18:00.

Жители республики смогут пройти диспансеризацию, вакцинацию и получить помощь в женских консультациях. Прием вызовов на дом завершается за час до закрытия поликлиник.

Стоматологические услуги будут доступны с 9:00 до 18:00, а травмпункты продолжат круглосуточный прием пациентов без привязки к месту прописки.