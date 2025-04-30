Медучреждения Татарстана работают в особом режиме на майские

news_top_970_100
Республика
30 апреля 2025  18:16

В период майских праздников медицинские организации Татарстана переходят на специальный график работы. С 1 по 4 и с 8 по 11 мая стационары и родильные дома будут работать круглосуточно, а поликлиники – с 8:00 до 18:00.

Жители республики смогут пройти диспансеризацию, вакцинацию и получить помощь в женских консультациях. Прием вызовов на дом завершается за час до закрытия поликлиник.

Стоматологические услуги будут доступны с 9:00 до 18:00, а травмпункты продолжат круглосуточный прием пациентов без привязки к месту прописки.

news_right_column_240_400
Новости
Медучреждения Татарстана работают в особом режиме на майские
Куда отправиться за впечатлениями на майские выходные?
Средние зарплаты Верхнеуслонском районе выше, чем в Казани
Проект канатной дороги Казань – Верхний Услон отложили
Когда один тонет, другой дышит
Когда один тонет, другой дышит
Лидеры стран присоединятся к празднованию Дня Победы в России
Рустем Гарипов: Ошибка на дороге - это не школьная двойка, которую можно исправить на следующий день
Рустем Гарипов: Ошибка на дороге - это не школьная двойка, которую можно исправить на следующий день
Татарстан экспортирует в Китай овес и горох