Медучреждения Татарстана усилили работу на майские праздники

С 8 по 11 мая все государственные медицинские учреждения Татарстана переведены на усиленный режим работы. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики, круглосуточно функционируют стационары и родильные дома, а также работают в усиленном формате приёмно-диагностические отделения.

На время проведения массовых мероприятий дежурят дополнительные бригады скорой помощи и усиленные медицинские команды, чтобы оперативно реагировать на возможные обращения граждан.

Травмпункты продолжают принимать пациентов круглосуточно, независимо от места их регистрации — помощь окажут всем, кто обратится с первичными травмами.

Взрослые и детские поликлиники в праздничные дни открыты с 8:00 до 18:00, стоматологические поликлиники — с 9:00 до 18:00.

С учетом того, что многие жители региона проводят майские праздники на дачах, Минздрав усилил работу фельдшерско-акушерских пунктов, обслуживающих садовые товарищества. Они также работают с 8:00 до 18:00.

В ведомстве напоминают: при любых симптомах недомогания не стоит откладывать обращение к медикам — необходимо сразу обращаться в ближайшее медучреждение или вызывать скорую помощь.