Менделеевский район примет республиканский праздник удмуртской культуры

29 июня в селе Енабердино Менделеевского района пройдет республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон Быдтон 2024». На мероприятии, которое соберет гостей со всей страны, состоится традиционное удмуртское бракосочетание.

Территорию накануне осмотрели сотрудники администрации и глава района Радмир Беляев, который подчеркнул, гостей ждут концертная программа, мастер-классы, народная кухня и конкурсы.

В прошлом году праздник прошел в селе Нырья Кукморского района, а годом ранее – в деревне Кит-Озеро Бавлинского района.