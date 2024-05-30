Менделеевский район примет республиканский праздник удмуртской культуры

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Республика
30 мая 2024  17:05
Автор:
Эндже Гарафиева

29 июня в селе Енабердино Менделеевского района пройдет республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон Быдтон 2024». На мероприятии, которое соберет гостей со всей страны, состоится традиционное удмуртское бракосочетание. 

Территорию накануне осмотрели сотрудники администрации и глава района Радмир Беляев, который подчеркнул, гостей ждут концертная программа, мастер-классы, народная кухня и конкурсы.

В прошлом году праздник прошел в селе Нырья Кукморского района, а годом ранее – в деревне Кит-Озеро Бавлинского района.

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