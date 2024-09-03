Мензелинский драмтеатр возглавил Фаяз Хизбуллин

Директором Мензелинского государственного татарского драматического театра имени Сабира Амутбаева назначен Фаяз Хизбуллин. Сегодня нового руководителя коллективу театра представил заместитель министра культуры Республики Татарстан Ленар Хакимзянов.

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«Для нас очень близок и дорог этот театр. Мы согласились передать его в надежные руки. Сохраните доверие коллектива и атмосферу этого места. Желаю успехов в новой должности!», – передает слова Ленара Хакимзянова пресс-служба Минкульта РТ.

Ранее мы писали, что экс-директор Мензелинского драмтеатра Ильнур Гайниев возглавил Казанский ТЮЗ. Гайниев известен своим успешным опытом руководства Мензелинским государственным татарским драматическим театром имени Сабира Амутбаева, где он проработал с 2020 по 2024 год. За этот период он выпустил 23 спектакля, организовал Всероссийский фестиваль бэби театров «Ләкләк» и Республиканский фестиваль школьных театральных коллективов имени Роберта Шаймарданова.